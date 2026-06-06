Адвокатурата поиска ясни правила, държавата обеща партньорство

Доверието в правосъдието започва с доверието в защитата на гражданите. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов пред представители на адвокатската общност от цялата страна по време на Пролетната национална конференция, организирана от Висшия адвокатски съвет. Форумът беше посветен на проектите на наредби по Закона за адвокатурата, включително правилата за определяне на адвокатските възнаграждения при липса на договор с клиент.

Найденов постави акцент върху независимостта на адвокатската професия, достойното заплащане на труда и необходимостта от висок професионален и етичен стандарт.

Адвокатът като гарант за правата

Министърът подчерта, че адвокатурата има централно място в правосъдната система, защото осигурява реалната защита на гражданите пред държавата и институциите. По думите му без силна и независима адвокатска общност не може да се говори за ефективно и справедливо правосъдие.

„Без силна, независима и авторитетна адвокатура не може да има справедливо и ефективно правосъдие“, заяви Найденов.

Той посочи, че адвокатът не е само процесуален представител, а важна гаранция за правата на човека и за доверието в правната система.

„Адвокатът не е просто представител - той е гарант за правата на гражданите и посредник между личността и държавата, един от стълбовете на доверието в правната система“, каза министърът.

Независимост и защита на професията

Найденов отбеляза, че адвокатската професия работи в среда на чести законодателни промени, усложнени обществени отношения и все по-високи очаквания към качеството на правната помощ. Според него това изисква не само професионална подготовка, но и стабилни гаранции за независимостта на адвокатите.

„В същото време въпросът за защитата на адвокатската професия остава особено актуален - както по отношение на гаранциите за независимост, така и по отношение на уважението към адвокатския дълг“, подчерта Найденов.

В тази връзка министърът информира участниците, че на европейско ниво се обсъжда общ подход за ратифициране от всички държави членки на Конвенцията за защита на адвокатската професия. Той увери, че България ще подкрепи това решение.

Възнагражденията като гаранция за качество

Сред водещите теми на конференцията бяха правилата за определяне на адвокатските възнаграждения. Форумът събра представители на адвокатските колегии и съвети от страната, които обсъдиха проектите на наредби по Закона за адвокатурата, включително случаите, в които няма договор с клиент.

Найденов заяви, че качествената правна помощ не може да бъде подценявана и че достойното заплащане на адвокатския труд е част от устойчивостта на цялата система.

„Справедливото възнаграждение на адвокатите не е само признание за техния труд, но и условие за устойчивостта на системата и гаранция за реален достъп до качествено правосъдие“, посочи той.

Министърът допълни, че Министерството на правосъдието ще бъде партньор на адвокатурата в усилията за укрепване на професията и за гарантиране на нейната независимост.

Изкуственият интелект и бъдещите правила

Найденов приветства Висшия адвокатски съвет за действията по регулиране на използването на изкуствения интелект от адвокатите. Той отбеляза, че подобен процес предстои и за цялата съдебна система.

Темата за новите технологии беше поставена в контекста на променящата се правна среда и нуждата от ясни стандарти. Според министъра професионалните правила трябва да отчитат както възможностите на технологиите, така и защитата на правата, етиката и отговорността в правната работа.

Диалог между институциите и адвокатурата

Председателят на Висшия адвокатски съвет Стефан Марчев благодари на министъра за участието във форума и подчерта значението на добрия диалог между институциите и адвокатурата. Той посочи, че пред правната общност стоят важни задачи, свързани с промените в Закона за адвокатурата и с развитието на съдебната реформа.

Марчев призова адвокатите активно да се включат в подготовката на предстоящите нормативни промени. Сред основните теми на конференцията остават критериите за определяне на адвокатските възнаграждения, гаранциите за независимост на професията и бъдещите промени в нормативната уредба на адвокатската дейност.

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