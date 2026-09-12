Адвокатурата поиска ясни правила, държавата обеща партньорство
На национална конференция бяха обсъдени възнагражденията, независимостта на професията и бъдещите нормативни промени
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На национална конференция бяха обсъдени възнагражденията, независимостта на професията и бъдещите нормативни промени
Депутатите обсъждат преодоляване на ветото на Румен Радев върху Закона за адвокатурата
Адвокати в цялата страна обявиха готовност да излязат на масови протести срещу президента
Председателят на ДПС зове парламента веднага да преодолее акта на държавния глава
На 11 септември парламентът гласува, че адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да рекламира своята професионална дейност
Специално за празника за първи път беше представена книгата на преподавателя по конституционно право професор Пенчо Пенев...
Велико Търново. Адвокати станаха свидетели на възстановката на дебатите по приемането на Търновската конституция в музей "Възраждане и Учредително съб...