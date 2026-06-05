Правосъдното министерство получи нов заместник-министър с европейски профил

Ирена Борисова беше назначена днес за заместник-министър на правосъдието. Тя е юрист с дългогодишна кариера в системата на Министерството на правосъдието и с опит в международното и европейското наказателно право, съобщават от ведомството.

Професионалният й път е свързан със законодателни политики, международно правно сътрудничество и участие в експертни формати на европейско равнище. Назначението й поставя на ръководна позиция човек от администрацията, работил по ключови теми като наказателноправна помощ, противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и защитата на жертвите на престъпления.

Борисова е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. тя последователно заема експертни длъжности в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ в Министерството на правосъдието. В периода 2009 - 2015 г. изпълнява и функциите на началник на отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по наказателни дела“.

Новият заместник-министър има дългогодишен опит в областта на международното и европейското наказателно право, международното правно сътрудничество и подготовката на законодателни политики. Участвала е в процеса по присъединяване на България към Европейския съюз, в разработването на актове на ЕС и Съвета на Европа, както и в подготовката на редица законодателни промени в наказателноправната област.

Борисова е представлявала България в множество международни формати и експертни органи. Сред тях са Комитетът MONEYVAL към Съвета на Европа, както и работни групи на Съвета на ЕС и Европейската комисия по въпросите на наказателното право, противодействието на изпирането на пари, финансирането на тероризма, трафика на хора и защитата на жертвите на престъпления.

С назначението й Министерството на правосъдието добавя към политическото си ръководство експерт с дълбока институционална памет и практически опит в европейските и международните правни механизми. Това е важно за ресор, в който България продължава да работи по теми, свързани със съдебната реформа, наказателното законодателство, международното сътрудничество и ангажиментите към европейските институции.

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