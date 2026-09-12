Пулев от Пекин: Искаме китайски инвестиции с висока добавена стойност
Електромобили, енергетика, високотехнологично производство и декарбонизация влязоха сред големите теми на разговорите
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Електромобили, енергетика, високотехнологично производство и декарбонизация влязоха сред големите теми на разговорите
Китайският лидер рядко пътува с корпоративни шефове, а сега Пекин подготвя необичаен жест към Тръмп и американския пазар
Форумът тази година се провежда под надслов "Възстановяване на доверието"
Участва в Софийския икономически форум
Президентът Илхам Алиев очерта перспективите на страната в сложната ситуация
Най-малко 119 милиардери ще се явят в Швейцария тази седмица
Вторият икономически форум в града ще събере на едно място Бойко Борисов и Зоран Заев
Ямбол готви голям икономически форум с цел да привлече инвеститори. На 20 и 21 юни в града на Тунджа се събират поне трима министри, високопоставен пр...
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще вземе участие в Петербургския икономически форум, съобщава Politico. И уточнява, че той е първ...
Пишат стратегия за насърчаване на жените предприемачи Пари от Брюксел за подкрепа на жени предприемачи са предвидени по оперативната програма "Иновац...
Единият носел 3 грама кокаин, седем били напушени Швейцарски войници, охраняващи Световния икономически форум в Давос, са били хванати в употреба на...
България е домакин на икономически форум на групата страни в Международния валутен фонд и Световната банка. На събитието ще присъстват министърът на ф...
2500 участници обсъждат тероризма, ебола и Гърция Започналият днес Световен икономически форум в Давос, Швейцария, посрещна гостите си с ледени темпе...
Давос. Световните лидери, участващи на икономическия форум в Давос, предупредиха, че Европа не е напълно излязла от рецесията. Те призоваха за по-гъв...
София. На 25 и 26 ноември премиерът Пламен Орешарски ще вземе участие във втората Среща на правителствените ръководители на държавите от Централна и...
Киев. Българският министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов взе участие в Световния икономически форум „Стратеги...
От 3-ти до 5-ти септември в полския град Криница се провежда Икономически форум, организиран от Фондация Институт за изследвания на Източна Европа. По...
Европа щеше да е неприветливо и скучно място без левите партии и движения. Кризата щеше да се усети по-силно, а последиците й биха засегнали повече и...