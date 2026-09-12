Браво на тях! Активисти спират мигрантски поток със собствените си ръце
Сблъсъци в Дувър и Портсмут
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Сблъсъци в Дувър и Портсмут
За шофьори на камиони тестове за COVID-19 не се предлагат в нито едно медицинско заведение
Идват още тирове, не стигат медици за тестове на шофьорите
Повече от 350 български шофьори все още са блокирани при Дувър
Обнадеждаващата новина за отварянето на границата бе помрачена
В продължение на повече от 48 часа десетки български международни шофьори бедстваха в английския град Дувър край Ламанша. Добрата новина дойде в 02,00...
Мигранти хвърлиха в потрес пътници от автобус, чакащ ред за ферибота от Кале до Доувър. Групата бежанци, появила се незнайно откъде, буквално обградих...