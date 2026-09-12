Революция с пратките. Локъри превземат страната
Страната ни се превърна в един от най-бързо растящите пазари в региона
Следете всички новини, анализи и коментари за Куриерски Услуги. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Страната ни се превърна в един от най-бързо растящите пазари в региона
Новите цени влязоха в сила от 1 март
Няма да има повишение на цената на масовите услуги, които засягат крайните потребители
Стара Загора. Български пощи влиза в силно конкурентния пазар на куриерски услуги, на който действат над 100 оператори, с амбицията да бъде един от ли...