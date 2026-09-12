Великденски наплив по релсите. БДЖ пуска хиляди допълнителни места
Превозвачът призовава - купувайте билети рано, капацитетът е ограничен
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Превозвачът призовава - купувайте билети рано, капацитетът е ограничен
С допълнителни вагони ще пътуват 26 влака, движещи се по направленията Кюстендил, Благоевград и Дупница и преминаващи през гара Перник в часовете межд...
"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД ще увеличи с допълнителни вагони съставите на някои влакове, които пътуват по основните направления в страната. Това съо...
„БДЖ – Пътнически превози" ЕООД ще увеличи с допълнителни вагони съставите на повече от 35 влака, които пътуват всеки ден по основните направления в с...
Допълнителни вагони за съставите на 136 влака, които пътуват по основните направления в страната, пусна БДЖ за Великден. Хората, които купят билети за...
БДЖ пуска още 11 000 допълнителни места за Великден. По информация, подадена от железопътната компания, в периода 9-14 април ще се движат 136 влака с...
София. БДЖ пуска допълнителни вагони за предстоящите почивни дни. Съставите на 122 влака, движещи се по основните направления, ще бъдат увеличени, съо...
София. 190 влака ще се движат с допълнителни вагони по празниците, информираха от „Холдинг Български държавни железници" ЕАД. Увеличени са композиции...