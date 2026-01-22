Буря уби двама в Гърция и потопи градове и пътища

Смъртоносна буря удари Гърция, оставяйки след себе си жертви, наводнени квартали и сериозни проблеми в транспорта. Страната остава под силното влияние на проливни дъждове, бурни ветрове и внезапни наводнения, които доведоха до затворени училища, прекъснато движение и извънредни предупреждения в редица райони.

Трагедия се разигра в атинското предградие Глифада, където 56-годишна жена загина на място, след като автомобил, пометен от придошлите води, я блъсна с огромна сила. Сцената се разиграла за секунди на наводнена улица, превърнала се в река.

В източен Пелопонес бурята взе още една жертва. В пристанището на Астрос 53-годишен служител на гръцката брегова охрана загина, след като мощна вълна го повлече в морето по време на опит да обезопаси лодки. Мъжът получил тежки травми, които се оказали фатални.

Спасителните служби са били залети от стотици сигнали за помощ за наводнени домове, улици и закъсали автомобили. Реките и деретата излязоха от коритата си, а властите предупреждават, че опасното време ще продължи, като рискът от нови наводнения остава висок в части от южна и централна Гърция.

