Арестуваха бившата полицайка Симона Радева, отива в затвора

Бившата полицайка Симона Радева, осъдена, затова че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа на бул. „Черни връх“ в София, вече е задържана за изпълнение на присъдата си.

На 19 юни тя получи окончателна присъда от 3 години и 6 месеца лишаване от свобода, а утре ще бъде конвоирана до Сливенския затвор. Радева е поискала отлагане на изпълнението на наказанието, но прокуратурата е отказала искането ѝ. Тя ще изтърпява наказанието си при първоначален общ режим.

От пет години до три години и половина затвор

През 2025 г. Софийският районен съд призна Симона Радева за виновна за лично укривателство и ѝ наложи наказание от пет години затвор. След обжалване по-горната съдебна инстанция потвърди вината ѝ, но намали наказанието на три години и шест месеца. След окончателното решение присъдата вече подлежи на незабавно изпълнение.

Каква беше ролята на Симона Радева

Името на бившата служителка на МВР стана известно след една от най-тежките катастрофи в най-новата история на София.

Разследването установи, че след като Георги Семерджиев предизвиква тежката катастрофа и бяга от местопроизшествието, Радева му оказва съдействие, вместо да уведоми органите на реда.

Според събраните по делото доказателства тя е помогнала на Семерджиев да се укрие, като му е предоставила стълба, с която той се е прибрал в жилището си през терасата, за да избегне незабавното си задържане от полицията. Именно тези действия станаха основание прокуратурата да повдигне обвинение за лично укривателство.

Катастрофата, която разтърси България

Инцидентът стана малко след 23:00 часа на 5 юли 2022 г. на столичния булевард „Черни връх“.

Георги Семерджиев, управлявайки мощен джип с висока скорост, преминава през кръстовището на червен сигнал на светофара и се удря в таксиметров автомобил. След удара автомобилът му помита две млади жени, които загиват на място.

Разследването установи, че Семерджиев е шофирал без валидно свидетелство за управление, след употреба на наркотични вещества и с фалшиви регистрационни табели. След катастрофата той бяга от местопроизшествието и се укрива, преди да бъде задържан от полицията часове по-късно.

Делото срещу Семерджиев

Процесът срещу Георги Семерджиев се превърна в едно от най-следените наказателни дела в страната. Той беше признат за виновен по множество обвинения, включително за причиняване по непредпазливост на смъртта на две млади жени при особено тежък случай, управление след употреба на наркотични вещества, шофиране без правоспособност и използване на неистински регистрационни табели.

С окончателното си решение съдът му наложи 20 години лишаване от свобода, които той изтърпява.

Символ на общественото недоволство

Трагедията на бул. „Черни връх“ предизвика силен обществен отзвук и постави въпроси за контрола по пътищата, за начина, по който рецидивисти успяват да продължат да шофират, както и за евентуални зависимости и чадъри в системата.

Осъждането на Симона Радева се превърна в един от знаковите моменти по делото, тъй като съдът прие, че служител на МВР е съдействал на извършителя да избегне незабавното задържане след катастрофата, при която загинаха две млади жени.

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