Арестуваха бившата полицайка Симона Радева, отива в затвора
Прокуратурата отказа отлагане на присъдата й
Следете всички новини, анализи и коментари за Сливенски Затвор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Прокуратурата отказа отлагане на присъдата й
От присъдата си бившата кметица вече е излежала 2 години и 45 дни
Лишените от свобода са изолирани от останалите в медицинския център към затвора
Сливен. Обновена забавачка и здравен център откриха в Сливен зам.-министърът на правосъдието Илия Ангелов и посланикът на Норвегия у нас Гюру Катарина...
Сливен. Кой сега е номер едно? Най-високата избирателна активност в сливенско е регистрирана в единствения у нас женски затвор, който се намира в края...