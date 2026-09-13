Десислава Атанасова изобличи Демерджиев. Показа още документи от Турция
Не съм пътувала до Дубай, считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата, заявява тя
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Не съм пътувала до Дубай, считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата, заявява тя
Всички желаещи могат да се сдобият с подаръчни карти от уебсайта на авиокомпанията
Тя е и операторът в Европа, който лети до най-много дестинации по света
Авиокомпанията предлага ексклузивни оферти за страни в няколко континента
Turkish Airlines ще оперира 10 полета седмично от София и 3 от Варна
Авиокомпанията ще изпълнява общо 8 полета на седмица от българската столица
Авиокомпанията реализира 400 полета в района, което се случва за първи път след 24 март 2020 г.
Авиокомпанията се премести на новия аеропорт
Турските авиолинии Turkish Airlines са уволнили повече от 100 служители заради подозрение в участие в движението на проповедника Фетхуллах Гюлен, съоб...
Авиокомпанията Turkish Airlines отмени 142 полета заради снега, който падна в Истанбул. Това съобщава агенция Dogan. И уточнява, че полетите са за раз...
Заради гъста мъгла самолет на Turkish Airlines - Airbus A330, с 224 пътници не уцели пистата при кацане на летището в Катманду, Непал и заби нос в тре...
Почувствайте се като звезда в небето с полетите на Turkish Airlines София. Полет Истанбул-Варна на Turkish Airlines ще обслужва пътници през активния...