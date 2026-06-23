Прокуратурата реши! Екстрадират ли Невзоров

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая с незаконното строителство в "Баба Алино". Това завиха от прокуратурата във Варна. От пристигането си у нас преди седмица инвеститорът Олег Невзоров е разпитван няколко пъти като свидетел. Досъдебното производство под наблюдение на Окръжната прокуратура е за престъпление по служба.

В Районната прокуратура се водят още 5 производства. Две от тях са във връзка с представени от Корпорация КУБ документи - удостоверения за търпимост на сградите и декларации, че част от постройките са изградени преди 2001 година. Другите три производства са за незаконна сеч, за установено водоземно съоръжение без разрешение и за извършените претърсвания и изземвания в офисите на корпорацията.

Засега няма постъпвали искания за екстрадирането или ареста му.

"Прокуратурата не издава заповеди за задържане. Тя би могла да задържи до 72 часа, за да доведе пред съда обвиняемо лице. По нито едно от делата, наблюдавани от Окръжна и Районна прокуратура, няма събрани достатъчно доказателства, които да мотивират повдигане на обвинение", обясни говорителят на Окръжна прокуратура - Варна Радослав Лазаров, предава NOVA.

"Към днешна дата Невзоров е само свидетел. Предстои да бъдат събрани все още доказателства. Събират се, разследва се. Какво ще се случи в един бъдещ момент - ще преценим и съобразно събраните доказателства по делата", подчерта Невена Илиева, която е говорител на Районна Прокуратура - Варна.

По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова прокурори от Върховна касационна прокуратура се командироват във Варна за оказване на засилена методическа помощ по образуваните досъдебни производства, касаещи строителството в местността "Баба Алино". Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Предвижда се непосредствено проучване на материалите по делата и провеждане на работни срещи с наблюдаващите прокурори. Ще бъде направена оценка на събраните доказателства и координиране на по-нататъшните действия по разследването и други процесуални действия с цел осигуряване на срочност и ритмичност на разследването. Така ще се гарантира и пълно, обективно и всестранно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, предизвикал значителен обществен интерес, допълват от прокуратурата.

По разпореждане на временно изпълняващ функциите главен прокурор - Ваня Стефанова, прокурори от Върховна касационна прокуратура ще бъдат временно командировани във Варна. Те ще оказват засилена методическа помощ по образуваните досъдебни производства, касаещи строителството в местността "Баба Алино", се казва в съобщението от Прокуратурата. Магистратите от ВКП ще участват в проучването на събраните материали по делата и ще провеждат работни срещи с наблюдаващите прокурори от Варна. Целта е да се гарантира пълно, обективно и всестранно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

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