Жена мамила десетки с кредити, представяла се от политическа партия

Разследване на Столичната дирекция на вътрешните работи разкри мащабна схема за кредитни измами, при която десетки български граждани са били убеждавани да теглят банкови кредити с обещанието, че впоследствие ще получат европейско финансиране, а заемите им ще бъдат погасени от други лица. До момента са установени 25 пострадали, а щетите надхвърлят 807 хил. евро.

Разследването и последвалите действия на полицията са започнали след поредица журналистически разследвания на Татяна Йорданова в рубриката „Високо напрежение“ на „Здравей, България“ по NOVA.

По време на брифинг директорът на Столична дирекция на вътрешните работи главен комисар Николай Пелтеков обясни, че случаят е тръгнал от медийна публикация, последвана от проверка на служители на Главна дирекция „Национална полиция“.

„Постъпил е сигнал за българска гражданка, която, използвайки положението, което заема, е измамила голям брой български граждани под предлог да теглят кредити от различни банкови институции, с които да кандидатстват по програма, по която да им бъдат отпуснати финансови средства по европейски фондове“, заяви Пелтеков.

Как е действала схемата

Според събраните до момента доказателства 39-годишната жена убеждавала хората, че колкото по-голям кредит изтеглят, толкова по-голяма ще бъде бъдещата им финансова облага. Допълнително ги уверявала, че заемите няма да бъдат изплащани от тях, а средствата ще бъдат възстановени чрез европейски програми.

За да спечели доверието на бъдещите си жертви, тя се представяла като упълномощено лице, свързано с политическа партия. От полицията подчертаха, че политическата сила няма абсолютно никакво отношение към измамната схема и единствено е използвано името ѝ за внушаване на доверие.

По данни на разследването жената няма предишни регистрации в МВР и е заемала ниска длъжност като касиер извън банкова институция. След излъчването на журналистическото разследване тя е била освободена от заеманата позиция.

Близо 1,5 млн. лева са преминали през схемата

Разследващите смятат, че престъпната дейност е извършвана в периода между 2020 и 2025 г. До момента са установени 25 пострадали, но броят им вероятно ще нарасне, тъй като ежедневно постъпват нови сигнали.

По думите на Николай Пелтеков сумата, получена от обвиняемата, възлиза на около 1,5 млн. лева. Най-големият установен кредит, изтеглен от един от потърпевшите, е в размер на 125 хил. евро.

Полицията уточнява, че парите са били използвани единствено от заподозряната, а кредитите са отпускани от различни банки и банкови клонове.

Повече от 45 измами

Говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова съобщи, че срещу жената вече е повдигнато обвинение.

„Наблюдаващият прокурор е установил, че към момента са налице достатъчно данни за осъществено престъпление. Повдигнато е обвинение за реализирани над 45 деяния по отношение на 25 пострадали лица“, заяви тя.

Според прокуратурата към момента установената имуществена вреда възлиза на над 807 хил. евро, като сумата вероятно ще нарасне с обработването на новите сигнали.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда да ѝ бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“.

Разследващите уточняват, че пострадалите са предавали в брой всички изтеглени кредитни средства, а проследяването на паричните потоци продължава. Засега обвинение е повдигнато само на едно лице, но се проверява дали в схемата са участвали и други.

Жертвите остават с огромни дългове

Припомняме, че поредица разследвания на NOVA в рубриката „Високо напрежение“ разкриха механизма на измамата. Потърпевши разказаха, че са били убеждавани да изтеглят кредити от различни банки в рамките на ден-два, след което да предадат парите на организаторите срещу обещание, че заемите ще бъдат погасени, а те ще получат допълнително възнаграждение.

В действителност кредитите оставали изцяло на тяхно име. Така десетки хора се оказват с огромни задължения към банки и финансови институции, без да разполагат със средствата, които са изтеглили. Някои от тях разказват, че са били принудени да продават имущество, да работят на няколко места и да живеят с постоянния страх от непосилните си дългове.

За повдигнатото към момента обвинение законът предвижда наказание до осем години лишаване от свобода. Ако в хода на разследването бъдат установени нови обстоятелства, обвинението може да бъде преквалифицирано в по-тежко престъпление, наказуемо с до десет години затвор и конфискация на част от имуществото.

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