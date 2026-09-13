Жена мамила десетки с кредити, представяла се от политическа партия
Убеждавала хората, че колкото по-голям кредит изтеглят, толкова по-голяма ще бъде бъдещата им финансова облага
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Убеждавала хората, че колкото по-голям кредит изтеглят, толкова по-голяма ще бъде бъдещата им финансова облага
Какво следва?
Два трупа на мъже са открити тази сутрин в мизийското село Крушовица, област Враца. Те се намирали в запустял имот в селото, където се предполага, че...