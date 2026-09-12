Жена мамила десетки с кредити, представяла се от политическа партия
Убеждавала хората, че колкото по-голям кредит изтеглят, толкова по-голяма ще бъде бъдещата им финансова облага
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Убеждавала хората, че колкото по-голям кредит изтеглят, толкова по-голяма ще бъде бъдещата им финансова облага
Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
Рунд 2 на спора ГЕРБ-БСП за европейските средства Земеделският министър показа на депутатите документи от днес сутринта Програма за развитие на сел...
От ГЕРБ определиха като "грозна лъжа" твърденията на БСП, че има спрени 1.1 млрд. лева от Брюксел по Програмата за развитие на селските райони. "Няма...
Бизнесът в Момчилград обсъди възможностите на новите европрограми. Участваха близо 200 работодатели от различни отрасли, производители,търговци, ферме...
"Бяхме поизостанали със старите програми, но вече успяхме да усвоим 75%, има видимо ускоряване. От новите програми 32 млрд. лв. ни чакат за тези годин...
България има да изразходва 9 млрд. лв. от стария програмен период, а от новия на страната ни се полагат за 7 години 32 млрд. лева. Това заяви по Нова...
Започна изплащането на субсидии за качествени плодове и зеленчуци Започна изплащането на субсидии за качествени плодове и зеленчуци в размер на 35 мл...
Благоевград. Директори на училища, детски градини, представители на университети, центрове за обучение и квалификация, НПО, работодатели и социални па...
Дават авансово пари за пътища, малки фирми и обучение Кабинетът "Борисов" отваря хазната за европроекти. С пари от бюджета авансово ще се финансират...
Нужен е спешен план за средствата или страната ни ще ги губиКабинетът сключи договори за 300 000 лв. през август, 76 милиона са под въпрос Страната н...
София. Техническите срещи с Европейската комисия относно отразяването на официалните коментари по проектите на оперативни програми 2014-2020 г. се осъ...
Просветното министерство ще избере външна фирма, която трябва да оцени работата... на просветното министерство. Това е част от европейски проект и за...
Новите правила за разпределяне на европарите за единица площ до 2020 г. отварят широко вратата за измами, смятат представители на браншови организации...
Държавата и общините дължат на фирмите от бранша 1 млрд. лв. Строителните компании може да спрат работата по проекти, които се финансират с пари от Е...
София. Премиерът Пламер Орешарски е отказал среща на над 90 кметове от ГЕРБ, оплака се лидерът на партията Бойко Борисов по време на среща с европейск...
В понеделник изтича срокът за подписване на контракти по ОП "Конкурентоспособност" София. Парите по всички европрограми за бизнеса за периода 2007-20...
572 млн. евро от Брюксел са предвидени за железопътната мрежа
Кърджали. Осем учебни сгради ще бъдат санирани с европейски пари в община Кърджали през следващите месеци. След реализацията на проекта ще се подо...
Над 5 млрд. лв. влизат в общините до 2015 г.