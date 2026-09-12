Горещи новини за обира с калашник и граната в София
Стана ясна съдбата на бащата и сина
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Стана ясна съдбата на бащата и сина
Извършителят е опасен рецидивист
Българско производство са автоматите "Калашников", с които бяха извършени атентатите в Париж миналия петък, информира БНТ, като се позовава на източни...
Няколко автомата "Калашников" са били открити в изоставена кола, за която се смята, че е използвана при атентатите във френската столица, съобщава BBC...
Приятелката на българския художник Стефан Николаев бе покосена от два куршума от "Калашник" в Париж. Тя е била в първото кафене, атакувано от терорист...
Хасково. Солидено количество боеприпаси за автомат „Калашников" задържаха митничарите на ГКПП „Капитан Андреево" в буса на немски турчин. На незаконн...