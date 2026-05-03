Зеленчуците поевтиняват рязко, плодовете тръгват нагоре

По-голямата част от зеленчуците поевтиняват и през тази седмица на борсите у нас, докато цените на плодовете вървят нагоре, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени отчита спад с 2 на сто до 2,691 пункта спрямо 2,746 пункта седмица по-рано. Това движение сигнализира за общо понижение при храните на едро, но вътрешната динамика остава силно разнопосочна. Базовото равнище от 1,000 пункта остава фиксирано към 2005 година.

Рязък спад при основни зеленчуци

Най-силен натиск надолу се вижда при краставиците, чиято цена пада с 14,71 на сто до 1,60 евро за килограм. Почти със същия мащаб е поевтиняването при зрелия лук кромид, който губи 14,38 на сто и достига 0,50 евро за килограм. Доматите също следват тенденцията със спад от 11,56 на сто до 2,25 евро за килограм.

Понижения се регистрират и при пипера - зелените чушки поевтиняват с 9,21 на сто до 3,51 евро за килограм, а червените - с 6,88 на сто до 3,44 евро за килограм. По-ниски са цените и при тиквичките, които губят 3,61 на сто до 1,60 евро за килограм, както и при зелената салата - спад от 5,26 на сто до 0,90 евро за брой.

Картофите остават без промяна и се търгуват по 0,55 евро за килограм. На този фон обаче има и изключения - морковите поскъпват с 12,54 на сто до 0,70 евро за килограм, а зелето отчита ръст от 2,64 на сто до същото ценово ниво.

Плодовете тръгват в обратна посока

Докато зеленчуците поевтиняват, при плодовете се наблюдава плавно, но устойчиво поскъпване. Ябълките се вдигат с 0,95 на сто до 1,28 евро за килограм. Лимоните поскъпват с 2,53 на сто до 2,11 евро за килограм.

Цените на портокалите и бананите също се покачват - съответно с 2,85 на сто до 1,37 евро за килограм и с 0,67 на сто до 1,51 евро за килограм. Така пазарът ясно се разделя на два противоположни сегмента - поевтиняващи зеленчуци и поскъпващи плодове.

Млечни продукти и месо - слаби движения надолу

При основните хранителни стоки се отчита по-умерена динамика. Кравето сирене поевтинява с 0,63 на сто до 6,01 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ губи 0,23 на сто и достига 9,56 евро за килограм.

Киселото мляко с масленост над 3 процента също поевтинява - с 1,45 на сто до 0,68 евро за кофичка от 400 грама. За разлика от него, прясното мляко поскъпва с 0,85 на сто до 1,19 евро за литър.

Кравето масло отчита по-сериозен спад от 5,83 на сто и се продава по 1,39 евро за пакет от 125 грама. Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,21 на сто до 3,73 евро за килограм. Яйцата размер М запазват нивото си от 0,23 евро за брой.

Основни храни с нов ценови натиск

При зърнените и базовите продукти се наблюдава ново покачване. Оризът поскъпва с 3,43 на сто до 1,75 евро за килограм, а лещата - с 1,63 на сто до 2,12 евро за килограм.

Зрелият фасул поевтинява с 0,57 на сто до 2,11 евро за килограм, но останалите основни продукти тръгват нагоре. Захарта поскъпва с 1,32 на сто до 0,92 евро за килограм. Олиото се вдига с 0,45 на сто до 1,80 евро за литър, а брашното тип 500 отчита най-сериозен ръст в групата - 5,82 на сто до 0,80 евро за килограм.

