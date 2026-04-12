Цените на храните тръгнаха нагоре. Салата и брашно с двуцифрен скок

Цените на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците на борсите в България продължават да се повишават и тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозни движения се наблюдават при зеленчуците и част от основните продукти.

Зеленчуците повеждат поскъпването

Най-рязък скок се отчита при зелената салата, чиято цена на едро се увеличава с 19,76 на сто до 0,80 евро за килограм. Осезаемо поскъпване има и при доматите, които достигат 3,06 евро за килограм след ръст от 10,71 на сто.

Зелените чушки също вървят нагоре с 9,65 на сто до 3,68 евро за килограм, а червените поскъпват с 8,77 на сто до 3,40 евро за килограм. По-умерено увеличение се отчита при картофите - с 2 на сто до 0,51 евро за килограм, при краставиците - с 1,87 на сто до 2,07 евро за килограм, както и при морковите - с 1,25 на сто до 0,65 евро за килограм.

В същото време зелето прави рязък обрат и поевтинява най-силно - с 15,3 на сто до 0,62 евро за килограм. Надолу са и тиквичките, които губят 11,9 на сто до 1,88 евро за килограм, както и зрелият лук кромид, който поевтинява с 3,23 на сто до 0,48 евро за килограм.

Плодове с умерени движения

При плодовете картината е по-спокойна, но отново с превес на поскъпването. Ябълките увеличават цената си с 4,67 на сто до 1,30 евро за килограм, а бананите поскъпват с 2,53 на сто до 1,54 евро за килограм.

За разлика от тях цитрусите поевтиняват - лимоните с 2,27 на сто до 2,07 евро за килограм, а портокалите с 1,23 на сто до 1,28 евро за килограм.

Млечни и месо - смесена картина

При млечните продукти се наблюдават по-умерени промени. Кравето сирене поскъпва с 0,83 на сто до 6,06 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 0,75 на сто до 9,31 евро за килограм.

Киселото мляко с масленост над 3 процента е по-евтино с 2,17 на сто и се продава по 0,72 евро за кофичка от 400 грама, докато прясното мляко леко поскъпва с 0,17 на сто до 1,19 евро за литър. Маслото също е нагоре, като достига 1,50 евро за пакет от 125 грама след увеличение от 1,35 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,12 на сто до 3,62 евро за килограм, докато яйцата размер М запазват цената си от 0,23 евро за брой.

Основни продукти - брашното изстреля цените

Сред основните храни най-силен ръст се наблюдава при брашното тип 500, което поскъпва с 15,45 на сто до 0,88 евро за килограм. Захарта също върви нагоре с 3,07 на сто до 0,94 евро за килограм, а олиото поскъпва с 2,53 на сто до 1,78 евро за литър.

Зрелият фасул увеличава цената си с 2,13 на сто до 2,11 евро за килограм, а лещата скача с 5,95 на сто до 2,10 евро за килограм. Един от малкото продукти с понижение остава оризът, който поевтинява с 2,38 на сто до 1,64 евро за килограм.

