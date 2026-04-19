Цените на храните тръгнаха нагоре, зеленчуците поскъпват рязко

Цените на основни хранителни стоки и зеленчуци продължават да се повишават и през тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Това показва устойчива тенденция на поскъпване на едро, която постепенно се пренася и към крайните цени за потребителите. Наблюдават се обаче и отделни спадове при някои продукти.

Движение при млечни и месни продукти

При млечните продукти посоката е разнопосочна. Кравето сирене поскъпва до 6,07 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ достига 9,45 евро. Прясното мляко също се повишава до 1,25 евро за литър, докато киселото мляко поевтинява до 0,70 евро за кофичка. Маслото също отчита спад и се търгува по 1,48 евро за пакет.

При месото има ясно изразено увеличение - замразеното пилешко достига 3,69 евро за килограм. Яйцата запазват стабилна цена от 0,23 евро за брой, което ги прави един от малкото непроменени продукти в седмичния обзор.

Основни храни и масла

При зърнените и бобовите култури се наблюдават умерени движения. Оризът и лещата поскъпват до съответно 1,64 и 2,10 евро за килограм. Зрелият фасул обаче поевтинява до 2,07 евро.

Брашното тип 500 отчита сериозен спад до 0,77 евро за килограм, а захарта също поевтинява до 0,90 евро. За сметка на това олиото продължава да поскъпва и достига 1,82 евро за литър.

Силен ръст при зеленчуците

Най-осезаемо поскъпване се наблюдава при зеленчуците. Лукът кромид скача рязко до 0,61 евро за килограм, а зелената салата достига 0,89 евро. Зелето също поскъпва значително до 0,72 евро.

Краставиците, зелените и червените чушки също вървят нагоре, като цените им достигат съответно 2,13 евро, 4,00 евро и 3,62 евро за килограм. Морковите също поскъпват до 0,64 евро.

На този фон доматите поевтиняват до 2,85 евро за килограм, както и картофите и тиквичките, които също отчитат спад.

Плодове с разнопосочни цени

При плодовете картината е смесена. Портокалите поскъпват до 1,31 евро за килограм, а лимоните леко се покачват до 2,02 евро. Бананите и ябълките обаче поевтиняват, като цените им спадат съответно до 1,51 евро и 1,21 евро за килограм.

Общата тенденция остава към повишение на цените, като най-силен натиск се наблюдава при зеленчуците, докато част от основните храни и плодове дават временна глътка въздух.

