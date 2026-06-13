Цените на храните тръгнаха нагоре, зеленчуците поскъпват рязко
Данни показват ново увеличение на едро, като лукът и салатата скачат най-силно
Следете всички новини, анализи и коментари за Повишения. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Данни показват ново увеличение на едро, като лукът и салатата скачат най-силно
Актуализирана прогноза на „Голдман Сакс”
Възможни са незначителни повишения на речните нива в страната. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). И уто...
Възможни са краткотрайни, незначителни повишения на речните нива. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Д...