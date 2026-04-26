Рязък спад при зеленчуците, скок при картофите и ориза

Цените на повечето зеленчуци на борсите у нас се понижават през седмицата, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени спада с 1,36 на сто до 2,746 пункта спрямо 2,784 пункта седмица по-рано. Понижението сигнализира за известно успокояване при храните на едро. Въпреки това картината остава нееднородна заради ръст при ключови стоки.

Зеленчуците поевтиняват рязко

Най-сериозен спад се регистрира при краставиците, чиято цена пада с 20,65 на сто до 1,72 евро за килограм. Доматите също поевтиняват значително - с 19,32 на сто до 2,36 евро за килограм. Осезаемо намаление има и при тиквичките, които губят 15,1 на сто от стойността си и достигат 1,56 евро за килограм.

По-ниски са и цените на морковите - с 6,45 на сто до 0,58 евро за килограм, както и на зелето - с 6,05 на сто до 0,66 евро за килограм. Зелените чушки поевтиняват с 1,75 на сто до 3,79 евро за килограм. В същото време червените чушки вървят в обратна посока и поскъпват с 6,38 на сто до същото ценово равнище.

Картофите обръщат тенденцията

На фона на поевтиняването при повечето зеленчуци, картофите отбелязват сериозен ръст. Цената им се увеличава с 12,82 на сто до 0,55 евро за килограм. Нагоре вървят и цените на зелената салата - с 9,09 на сто до 0,96 евро за брой, както и на зрелия лук кромид, който поскъпва с 0,45 на сто до 0,56 евро за килограм.

Плодове с разнопосочно движение

При плодовете също се наблюдава смесена картина. Ябълките поскъпват с 5,91 на сто до 1,30 евро за килограм, а лимоните - с 2,82 на сто до 2,10 евро за килограм. За сметка на това портокалите поевтиняват с 3,17 на сто до 1,30 евро за килограм, а бананите - с 1,48 на сто до 1,50 евро за килограм.

Млечните продукти и месото не следват една посока

Цената на кравето сирене намалява с 1,39 на сто до 6,03 евро за килограм. Кашкавалът тип „Витоша“ обаче поскъпва с 2,39 на сто до 9,63 евро за килограм. Киселото мляко поевтинява с 1,81 на сто и се продава по 0,68 евро за кофичка от 400 грама, докато прясното мляко пада по-рязко - с 7,32 на сто до 1,14 евро за литър.

Кравето масло също поевтинява и достига 1,46 евро за пакетче от 125 грама, което е спад с 3,47 на сто. При месото се отчита поскъпване на замразеното пилешко с 3,16 на сто до 3,75 евро за килограм, а яйцата размер М на едро поскъпват с 1,1 на сто до 0,23 евро за брой.

Основни храни с леко поскъпване

Цената на ориза се повишава с 4,32 на сто до 1,69 евро за килограм. Лещата също поскъпва - с 3,29 на сто до 2,12 евро за килограм. Нагоре са и цените на зрелия фасул - с 3,99 на сто до 2,15 евро за килограм, както и на захарта - с 0,55 на сто до 0,91 евро за килограм.

В обратна посока вървят олиото, което поевтинява с 1,66 на сто до 1,78 евро за литър, както и брашното тип 500 - с 1,27 на сто до 0,78 евро за килограм.

