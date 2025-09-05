Ново начало в парламента: Работа за хората

Докато фалшивата „промяна“ търси себе си в протести, кабинетът и партиите в НС копират модела „Пеевски“

Тегаво – досущ като прогнозата за времето, започна есенният политически сезон. Хем слънчево, хем горещо, хем на хоризонта се задават бури. Зад уж рехавите облаци дебнат светкавици и гръмотевици. И обратът може да настъпи за часове.

Стабилен кабинет, предизборни речи

Кабинетът е стабилен, заявиха управляващите в първия пленарен ден, обещавайки на „Да, България“ и проруската опозиция от МЕЧ, дерибеите на Доган, „Величие“ и „Възраждане“, че номерата им с петия пореден вот на недоверие няма да минат. От друга страна обаче всяка от партиите във властта обяви в стартовата си декларация само своите лични приоритети. ГЕРБ обеща да преведе българите безпроблемно по пътя към еврото и да направи стабилен евробюджет, БСП гарантира социална политика, ИТН настоя за 100-процентово машинно гласуване. Програма на правителството липсваше. Така обаче правят партиите, щом замирише на избори. Още повече, че Бойко Борисов откри сезона, подливайки вода на Росен Желязков: „Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, никога не съм казвал, че е стабилно“.

Първата светкавица

Първата светкавица на хоризонта блесна в неделя, когато председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен дойде у нас, уж за да открие супермодерния завод за барут, а всъщност да ни подари „фабрика на 9 септември“. Сложи ни на фронтовата линия в края на войната. Признанието й, че 1/3 от оръжията за Украйна са произведени у нас окрили само нея и ястребите.

Светът обаче не чу това, защото красивите приказки за европейската отбранителна индустрия и хилядата нови работни места в Сопот бяха завихрени в мощната турбуленция около самолета на Урсула. За два дни тя нареди страната ни до българския чадър и атентата срещу папата, роди промени в системата за сигурност на държавните полети в Италия и предизвика ироничния коментар на Доналд Тръмп: „Останала е без телефон, понякога това е хубаво!“.

Буря, но в чаша вода

Последвалият лют скандал, запален от лидера на ДСБ ген. Атанас Атанасов, който рязко откри мотив за обезглавяване и овладяване на ДАНС и свикване на Съвета по сигурността, отече като дъжд при лятна вихрушка. Оказа, че „посегателството“ на Кремъл върху шефката на ЕК е буря, но в чаша вода. По официални данни на премиера Росен Желязков и вицепремиера Гроздан Караджов заглушаване на GPS-сигнала не е имало, няма данни и за руска хибридна атака. Кой нашенец отново натопи България, пускайки фалшива новина на „Файненшъл таймс“, за да раздуха скандала, е въпрос, който тепърва чака своя отговор. Но помним - точно така прави градската десница, когато замирише на избори…

Да, избори ще има. Президентски – след една година. Но кампанията за тях наистина започна.

Пеевски: Ще направя много разкрития!

От днес се влиза в президентска кампания, отсече лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в парламента в сряда. Всички се занимават само с кандидатите си. Президентството се занимава само с това да форматира кандидат, за да може на базата на този кандидат да има после партия, заяви Пеевски. И настоя Радев да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го днес да излезе на политическия терен, заяви Пеевски.

Аз ще направя много разкрития, по време на тези кампании. И на никого няма да позволя да излъже хората. Хората ще получат цялата истина за всеки в тази държава, категоричен бе Пеевски.

Всъщност, фалшивата „промяна“ постави името му в центъра на политическия сезон, обещавайки ураган от протести ала Сърбия. Но истината лъсна още в сряда. Хората не искат митинги срещу Пеевски. Пред Съдебната палата се събра само рехавата агитка на ПП-ДБ и присъдружните им „бойци“ от „Правосъдие за всеки“. А в парламента всички написаха дневния си ред по конспекта на Пеевски – работа за хората. Дори „Възраждане“ обяви, че няма работа в НС, защото мястото й е в страната – при хората.

Ново начало в парламента - за хората!

Във фокуса на нашата политика ще бъде, както и досега човекът, хората от които сме пратени тук, за да решаваме техните проблеми, заяви Йордан Цонев в стартовата пленарна декларация на ПГ на ДПС-Ново начало. И очерта приоритетите на партията на Пеевски: преодоляване на водната криза и на спекулативното повишаване на цените, подпомагане на засегнатите граждани и земеделски производители от бедствията в страната, жилища за млади лекари, учители, полицаи, пожарникари, бюджет, който да осигурява ръст на доходите, изпреварващ инфлацията, инвестиции в общините.

Истината е, че докато в омразата си към Пеевски ПП-ДБ крои планове за дестабилизация на страната, и парламентарни групи, и министри преформатираха приоритетите си в полза на хората. Правосъдното министерство се захвана с имотната мафия, МВР - с хулиганите на пътя, МРРБ – с пътищата – убийци и осигуряването на вода.

Подкрепата за кабинета

Докато се правят правилните неща за хората, ще подкрепям правителството. Всички бележки, които имам, ги споделям с тях и смятам, че имаме чуваемост, каза Делян Пеевски, ясно подчертавайки, че подкрепата за правителството зависи само и единствено от действията в полза на хората. Тази подкрепа не е шумна, нито натрапчива. Но е резултатна. Без да изтъква огромния си принос за приемането на мерки срещу водната криза ДПС-Ново начало въведе националния борд по водите, който трябва до две седмици да бъде създаден от правителството. В него влизат всички институции, отговарящи за водите у нас. А сроковете им за действие за първи път са съкратени до седмица и месец. Във фокуса на бюджет 2026 партията на Пеевски постави инвестиционната програма на общините. Целта е: реални проекти за хората, а не абстрактни обещания.

Без много шум ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало отхвърлиха ветото на Радев върху закона за държавната собственост. Сега на дневен ред е поставеният от Пеевски ключов въпрос държавната собственост, която е на хората, да остане при тях и да е в тяхна полза, като се направят жилища за младите специалисти.

Есенният политически сезон не е просто поредната сесия в календара на парламента. Той става тест за политическа зрялост, за лидерство и за способност да се действа, когато бурите наближават. Докато някои се занимават с интриги, фалшиви скандали и кандидатски инженеринг, ДПС – Ново начало избра друг път - на конкретните решения и работата за хората, на политиката с резултати.

В парламента вече има все по-малко място за празни декларации и театър

Защото има само една политическа валута, която тежи — доверието на хората. А то се печели не с думи, а с действия.

Пеевски подчини политиката на хората. Вкара проблемите на хората в парламента. И това вече трудно ще бъде променено.

ДПС – Ново начало доказа своето място. Сега е ред на останалите да решат – ще следват, ще се противопоставят, или ще изчезнат в политическата буря.

Политическият сезон започна. И този път той няма да е просто театър. Ще е битка за бъдещето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com