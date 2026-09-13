Властта зове: ВиК операторите да не вдигат цената на водата
Призивът на Иван Иванов и Николай Нанков бе отправен от форум на евродепутата Танер Кабилов
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Призивът на Иван Иванов и Николай Нанков бе отправен от форум на евродепутата Танер Кабилов
След Делян Пеевски и Николай Нанков подгони кабинета и ЕРП-ата
Направо се хванах за главата. Просто е нямало повече какво да оплескат, възмущава се Николай Нанков
Шокиращи разкрития за кмет на ПП
От 1 януари 2025 г. при сега действащите текстове на закона таксата щеше скочи между три и десет пъти
Той даде инструкции на бившия кмет Йорданка Фандъкова да потърси по темата настоящия ръководител на общината Васил Терзиев
Всичко започна в петък вечерта, когато Петков реши да скочи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и МРРБ
Свързано е с уж подадената от главния архитект Здравко Здравков оставка
Николай Нанков осъди и на втора инстанция бившия говорител на служебното правителство
Скандал в Нова тв
Важно решение на екоминистерството
Бившият министър осъди говорителя на служебния кабинет
Петя Аврамова и Николай Нанков определиха разпитите като намеса в кампанията им
Бившият зам.-министър написа остър хост във Фейсбук
Продължават инспекциите на пътища из страната.
Той сам съобщи това в социалните мрежи
Николай и Елена се венчали миналия четвъртък
За Струма срокът е до 2026 г. Магистралата може да бъде завършена с държавно финансиране
Повече от 3 200 маршрутни карти са закупени към 10 ч. след старта на тол системата
Протестите по проблема са били на хора, които са целели дестабилизация на системата