Златото бележи исторически рекорди, седмица на поскъпване
Цената премина границата от 4370 долара, а анализаторите прогнозират 4500
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Цената премина границата от 4370 долара, а анализаторите прогнозират 4500
Нестабилността в държавата е, защото аритметиката замества политиката „Поискахме от президента да бъде свикан Консултативен съвет по демографската по...
Предотвратяване на усилването на войната в Сирия трябва да бъде основен приоритет за политиците в САЩ през 2016 г. Американски експерти включиха и нес...
В България нестабилността се задълбочава след парламентарните избори, пише авторитетното британско издание The Economist. "След 18 месеца на политичес...
Анкара. Според международната рейтингова агенция "Мудис" победата на премиера Реджеп Тайип Ердоган на президентските избори в Турция вероятно няма да...
София. Българският президент Росен Плевнелиев предупреди за опасност от трайна нестабилност в България, съобщи германското издание Focus. „За съжален...