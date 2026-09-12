Всичко за Гадаене

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Гадаене по глаголица

Гадаене по глаголица

Държавата ще миряса малко в края на юли, казва сензитивът Бъдещето разчете баба Велисия по символите на паметника "Св. св. Кирил и Методий" в София...

30 юни | 20:30
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Гадаене по глаголица

Гадаене по глаголица

Бъдещето разчете баба Велисия по символите на паметника "Св. св. Кирил и Методий" в София Уникално гадаене за бъдещето на държавата по глаголица демо...

30 юни | 20:05
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