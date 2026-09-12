Всичко за Български Език И Литература

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Ботев остава в учебниците

Ботев остава в учебниците

София. Учителите по български език и литература предлагат да останат старите програми, има предложение за редуциране на броя на творбите, но няма да о...

04 октомври | 11:58
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