Близо 7000 зрелостници влизат на поправителната матура по български
Изпитът започва в 8:30 часа в 435 училища, а резултатите ще бъдат обявени до 4 септември
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Изпитът започва в 8:30 часа в 435 училища, а резултатите ще бъдат обявени до 4 септември
Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
Седмокласници и десетокласници полагат днес изпитите по български език и литература, а резултатите излизат до 1 юли
Резултатите от изпита по български език и литература ще бъдат обявени до 2 юли 2024 г.
Проблемът е станал при разпечатването на тестовете
Над 117 хиляди седмокласници и десетокласници се явяват днес на изпита
В 27 училища средният успех на матурата след 12 клас е слаб 2
45 924 зрелостници се явиха на изпита по български език и литература
София. Почти половината от кандидат-студентите в Софийски университет "Св. Св. Климент Охридски" са получили двойки на изпита по български език и лите...
София. Учителите по български език и литература предлагат да останат старите програми, има предложение за редуциране на броя на творбите, но няма да о...