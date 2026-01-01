Близо 7000 зрелостници влизат на поправителната матура по български
Изпитът започва в 8:30 часа в 435 училища, а резултатите ще бъдат обявени до 4 септември
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Изпитът започва в 8:30 часа в 435 училища, а резултатите ще бъдат обявени до 4 септември
Кои са най-предпочитаните предмени
Днес е матурата по български език
Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември
Крайният срок е 25 август
Изпитът се провежда в над 700 училища
Освен с добра подготовка по учебния материал обаче, всеки от тях трябва да се яви на матура и с някои документи
Български език и литература – 21 май, 2025 г., начало 8:30 ч. Вижте и другите!
Първата задължителна матура е по български език и литература и ще се проведе на 21 май
Днес се провеждат поправителните матури по профилиращ предмет и за придобиване на професионална квалификация.Заместник-министърът на образованието и н...
Изпитът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор
Над 46 000 зрелостници се явиха на матура по профилиращ предмет или по професия
Липсваща диаграма затруднила зрелостниците
Важна промяна
Шанс за втори изпит на матурата ще има и за зрелостниците
Тя е по избираем предмет
МОН ги публикува
Реално обаче тази година за първи път има различни теми за съчинението и есето
Анулирани са работите на преписвачи на матурата
Държавните зрелостни изпити по желание ще се проведат от 26 до 31 май.