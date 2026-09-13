Голяма промяна за реда в училище. Вълчев обяви пакет до 10 дни
МОН подготвя комбинация от стимули и мерки за коригиране на поведението, а оценката за дисциплина остава сред обсъжданите варианти
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МОН подготвя комбинация от стимули и мерки за коригиране на поведението, а оценката за дисциплина остава сред обсъжданите варианти
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