Енергийният министър: Държавата рискува милиони заради решение на депутатите

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков остро разкритикува решението на Народното събрание да блокира промени в структурата на дружествата в Българския енергиен холдинг. По думите му така страната губи възможност да получи стотици милиони евро, предназначени за инвестиции и модернизация на сектора. Той подчерта, че тези средства биха довели до по-висока ефективност и по-поносими цени за потребителите.

Коментарът му идва след решение на парламента, което забранява действия, свързани с преструктурирането на БЕХ. Тази реформа е ключова за достъпа до средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Трайков призова за по-голяма отговорност при вземането на подобни решения, като подчерта, че ефектът им се отразява пряко върху икономиката и домакинствата. Той направи изявлението си по време на публична среща, посветена на високите сметки за електроенергия.

По темата за растящите сметки министърът заяви, че правителството работи активно още от началото на мандата си. Според него част от сигналите имат логично обяснение, но е важно електроразпределителните дружества ясно да представят данните, за да се изключат всякакви съмнения за нередности.

Той подчерта, че проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъдат ключови за изясняване на ситуацията. „Нито един клиент не трябва да плати и стотинка повече от това, което е потребил и това трябва да го гарантираме“, заяви Трайков.

Министърът допълни, че всеки отделен случай трябва да бъде внимателно анализиран. По думите му обаче има и сигнали, които се оказват неоснователни, включително случаи, при които реално отчетените сметки са по-ниски, което поставя въпроси за коректността на част от жалбите.

