Червеният флаг не спира всички! Спасители с тежко предупреждение от Созопол
След смъртта на 7-годишното дете край плаж „Хармани“ водните спасители разказват за опасно самочувствие и множество рискови влизания в морето
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След смъртта на 7-годишното дете край плаж „Хармани“ водните спасители разказват за опасно самочувствие и множество рискови влизания в морето
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Когато спасителни екипи и кметът на Марково Пламен Кабаков пристигнали на мястото, за съжаление, момчето вече е било под вода
Пловдив. Тялото на 10-годишния Мирослав , който миналата неделя изчезна във водите на река Марица, е открито около 15 часа днес. Служители на Спасит...
Пловдив. Десетгодишно дете се е удавило в река Марица край Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Пловдив. Сигналът за инцидента е бил получ...
9-годишното момче се удавило в ямата, докато семейството му сеело на нивата.