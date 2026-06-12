Кошмар в София! Десетки коли се оказаха в езеро (ВИДЕО)
Авария наводни цял квартал
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Авария наводни цял квартал
Хвърчат уволнения, какво се случва
мъжът е направил четири грабежа и един опит за грабеж само за миналата седмица
Депутат изуми столичани в кв. "Лагера"
"Аз съм ловджия и ловувам в село Богданово. Миналата събота им намерихме лагера - в самата гора". Това заяви жител на Средец пред Нова ТВ. По думите...
ДАБ ще писка 12 млн. допълнително от държавата за справяне с разходите София. Два нови центъра за настаняване на бежанци ще бъдат отворени в Южна Бъ...