Горещо от полицията във Варна! Нови подробности за Невзоров

Собственикът на „КУБ Корпорация“ Олег Невзоров е в България и в момента за втори път е на разпит във варненската полиция.

Невзоров е влязъл у нас на 16 юни, след което е бил разпитан. До момента срещу него няма повдигнато обвинение, нито заповед за задържането му.

Директорът на Областната полиция във Варна даде изявление по темата.

„Невзоров не е задържан. След завръщането сам ли е потърсил полицията? Не, ние знаехме и от партньорските служби знаехме, че е дошъл от съседна държава“, казва ст. комисар Цветан Пировски, директор на ОД на МВР – Варна, предаде bTV.

Олег Невзоров се намира в сградата на Областната дирекция на МВР във Варна, където към момента е разпитван за трети път във връзка с казуса, който предизвиква обществен интерес през последните две седмици.

По информация на неговия адвокат, Невзоров оказва пълно съдействие на органите на реда. Срещу него към момента няма повдигнати обвинения, както и не е издадена заповед за задържането му, поради което той остава свободен гражданин.

Първият разпит е проведен във вторник, непосредствено след влизането му в България. Ден по-късно, в сряда, той отново е бил извикан от полицията, когато му е връчена призовка за явяване в понеделник. Днешният разпит е третият поред в рамките на по-малко от седмица.

Междувременно Олег Невзоров е провел срещи със собственици на имоти в местността Баба Алино. От компанията, свързана с проекта в района, заявиха, че ще осигурят пълна правна подкрепа на собствениците при обжалването на заповедите за събаряне, които предстои да бъдат издадени от Община Варна.

По данни на дружеството до момента засегнатите обекти са общо 12. От компанията твърдят още, че разполагат с необходимите разрешителни и съгласувателни документи, които според тях доказват законосъобразността на извършените действия в местността Баба Алино. Те заявяват готовност да представят цялата документация пред съда, ако се стигне до съдебно производство.

Към този момент Олег Невзоров все още се намира в сградата на полицията. Очаква се след приключването на разпита той да направи първи публичен коментар по случая, който вече повече от две седмици е във фокуса на общественото внимание.

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