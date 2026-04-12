Унгария избира. Решаващ сблъсък между Орбан и новата опозиция

Избирателните секции в Унгария отвориха врати тази сутрин за парламентарните избори, които ще определят състава на 199-местното Национално събрание. Гласуването се провежда в цялата страна и се очаква милиони граждани да участват в решаващия вот.

Изборите са десети след демократичните промени от 1990 година и се разглеждат като ключов тест за политическото бъдеще на Унгария. Основният сблъсък противопоставя управляващите и нова опозиционна сила, която се опитва да пробие статуквото.

Битка за контрол над парламента

Вотът се провежда на фона на напрегната и оспорвана надпревара между управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан и опозиционната формация ТИСА, водена от Петер Мадяр. Двете сили влизат в директен сблъсък за контрол върху Националното събрание, като залогът е не само съставът му, но и политическата посока на Унгария в следващите години.

Изборите се възприемат като решаващи за това дали управляващите ще запазят доминацията си или ще се отвори пространство за промяна. Кампанията премина при високо напрежение и силно поляризирани позиции.

Хартиен вот и преброяване на място

Изборният процес в Унгария остава изцяло хартиен, като гласовете се подават с бюлетини и се преброяват директно в избирателните секции. Резултатите се вписват в официални протоколи, което прави процеса прозрачен, но и по-бавен в сравнение с електронните системи.

Този модел се разглежда като гаранция за контрол върху вота, но същевременно изисква време за окончателното обобщаване на резултатите на национално ниво.

Очакване до последния час

Гласуването ще продължи до 19:00 часа местно време, което съответства на 20:00 часа българско време. Веднага след затварянето на секциите ще започне преброяването, а първите официални резултати се очакват малко по-късно.

Интересът към изборите е висок, като се очаква активността да бъде ключов фактор за крайния изход. Очакванията са резултатите да дадат ясен сигнал за посоката, в която страната ще поеме в идните години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com