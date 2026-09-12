Ключово решение за Орбан. Остава в играта
ФИДЕС вече ще бъде съобразена с местната системата на общините
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ФИДЕС вече ще бъде съобразена с местната системата на общините
Видео, публикувано в профила му във Facebook
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