Орбан обяви решението си. Какво ще прави

Напускащият премиер на Унгария Виктор Орбан заяви, че се отказва от депутатския си мандат, но е готов да продължи да ръководи партията си "Фидес“, ако конгресът го подкрепи. Орбан обяви решението си във видео, публикувано в профила му във Facebook.

Орбан съобщи, че заседанието на президиума на партията му "Фидес“ е приключило и политическата сила е решила "радикално да реформира“ парламентарната фракция, която ще бъде сформирана в понеделник. Нейният лидер ще бъде Гергей Гуляш, а самият Орбан планира да се откаже от депутатския си мандат.

"Мандатът, който получих като лидер от листата на "Фидес“ – християнските демократи“, всъщност е парламентарен мандат на "Фидес“, затова реших да го върна. Сега той е необходим не в парламента, а за реорганизацията на националното движение“, заявява Орбан.

Той добавя, че следващата седмица партията ще проведе общонационално заседание, а конгресът за избор на ръководство е пренесен за юни.

"Почти четири десетилетия ръководех нашата общност, през това време преживяхме успехи и неуспехи, победи и поражения на изборите. Но едно нещо остана непроменено: този лагер винаги е бил най-сплотената и единна политическа общност в Унгария, и това единство сега е много необходимо на Унгария. Президиумът предлага да продължа работата си като председател на "Фидес“, и ако конгресът ми гласува доверие, аз съм готов за тази задача“, заявява Орбан.

