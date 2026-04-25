Тръмп с извънредно решение за Иран! Отмени преговорите в Пакистан

Доналд Тръмп се ядоса на Иран и предприе извънреден ход. Президентът на САЩ обяви в интервю пред "Фокс Нюз", че е анулирал пътуването на емисарите си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които трябваше да пристигнат в Исламабад.

Така директни преговори между Иран и САЩ през този уикенд няма да има.

"Казах на моите сътрудници преди малко, точно когато се готвеха да отпътуват: "Не, вие няма да летите 18 часа, за да отидете там, да седите и да говорите за нищо", добави американският президент.

Тръмп добави: "Имаме всички възможности. Могат да ни се обадят, когато пожелаят".

Минути по-късно държавният глава на САЩ публикува пост в профила си в социалната мрежа "Трут Соушъл", в който заяви още:

"Твърде много време се губи в пътуване, твърде много работа! Освен това има огромни борби и объркване в тяхното "ръководство" (на Иран - бел.ред). Никой не знае кой е на власт, включително и те самите. Също така, ние имаме всички карти, те нямат никакви! Ако искат да говорят, всичко, което трябва да направят, е да се обадят!".

В пакистанската столица обаче пристигна иранският външен министър Абас Арагчи, който заедно с главяваната от него делегация се срещнаха с пакистанския премиер Шебхаз Шариф.

Двете страни обсъдиха двустранните отношения, развитието на ситуацията в региона и дипломатическите усилия на Пакистан за намаляване на напрежението в Близкия изток и други въпроси. На срещата присъства и пакистанският вицепремиер и външен министър Исхак Дар.

След края на срещата дипломат №1 на Техеран напусна Исламабад. Той ще посети Оман и Русия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com