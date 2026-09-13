Трима влизат в битката за ДСБ. Партията избира нов лидер след ерата „Атанасов“
Радан Кънев, Йордан Иванов и Васко Василев предлагат три различни пътя за десницата до 2030 г.
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Радан Кънев, Йордан Иванов и Васко Василев предлагат три различни пътя за десницата до 2030 г.
ФИДЕС срещу ТИСА в ключов вот за 199-местния парламент и посоката на страната
Борисов подготвя нов пост в партията, а форумът дава старт на предизборната кампания
Партията на Борисов промени устава си
По време на форума, който ще се проведе на 11 май 2021 г., ще бъдат избрани заместник-председатели на партията
Няма да има милост за никого, обеща Борисов
На местните избори Слави има шанс само ако се кандидатира за кмет, казва политологът доц. Стойчо Стойчев
Повече правомощия за изпълнителната комисия ще гласува конгресът на ГЕРБ
ДСБ остава в Реформаторския блок, но партията ще е опозиция на настоящето управление. Това стана ясно от приетата Резолюция на 14-тото Национално събр...
Без здравния министър Петър Москов започна национално събрание на ДСБ. Присъстват над 950 делегати. Сред гостите на форума са министърът на отбранат...