Решаващ ден за ГЕРБ. Избират нов лидерски екип и нова структура

ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно Национално събрание от 12:00 ч в Интер Експо Център. Форумът ще определи бъдещото развитие на политическата сила и ще постави началото на предизборната кампания. Делегатите ще гласуват новото ръководство, включително председател и ключови органи. Очакват се и структурни промени в партията.

На събранието ще бъде представен отчет за дейността на ГЕРБ през изминалия период. Ръководството ще направи равносметка за политическите действия и резултатите до момента, като ще очертае и следващите приоритети.

Делегатите ще избират председател, заместник-председатели, както и съставите на Изпълнителната и Контролната комисия. Това ще бъде един от най-важните моменти на форума, който ще определи вътрешната структура на партията.

В началото на седмицата Бойко Борисов обяви намерение да предложи създаването на нова длъжност в партията. Тя се очаква да бъде заемана съвместно от кметовете на Бургас и Стара Загора - Димитър Николов и Живко Тодоров.

Специален гост на събитието ще бъде генералният секретар на Европейската народна партия Долорес Монсерат. Присъствието й се разглежда като знак за подкрепа от европейските партньори в навечерието на предстоящата кампания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com