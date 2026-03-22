ГЕРБ преизбра Борисов. Новите му заместници (НА ЖИВО)

Бойко Борисов бе преизбран за лидер на ГЕРБ. За него гласуваха 983 делегати на отчетно-изборното събрание на партията, против и въздържали се нямаше. Борисов предложи за свои заместници Томислав Дончев и Даниел Митов. Да ги представям е обидно за тях, познавате ги. Само за Томислав ще кажа, че е нашият Конфуций, заяви Борисов. За Дончев и Митов гласуваха също 983 делегати, против и въздържали се нямаше.

Цвета Караянчева стана шеф на контролната комисия. В новата Изпълнителна комисия влязоха Димитър Николов, Йорданка Фандъкова, Живко Тодоров, Делян Добрев, Костадин Ангелов, Деница Сачева, Костадин Димитров, Илтер Садъков, Тодор Стаматов, Владимир Темелков, Георг Георгиев и Стефан Арсов.

Ниски данъци, образование, развитие на икономиката и иновациите, нови работни места, програма за развитие на регионите, която да помогне за заличаваме различията между тях. Това предвижда Стратегия 2030, с която ГЕРБ излиза на изборите, обяви Живко Тодоров, представяйки отчета на Изпълнителната комисия по време на отчетното събрание на партията в „Интерекспо център“. Специален гост на събитието е генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат. Това е и официалният старт на предизборната кампания. Ред, работа, растеж, е мотото на ГЕРБ за вота.

100 044 са членовете на ГЕРБ. Имаме структури във всички населени места, което ни прави най-добре организираната и структурирана партия в Българи. При нас има хора от всички етноси и от всички възрастови групи, каза Тодоров.

За 4 години имаше 4 парламентарни избора, един за европейски парламент и избори за местна власт. И на четирите парламентарни избора българските граждани ни поставиха на първо място. На последните парламентарни избори ГЕРБ беше с 12% над втория. Изпратихме петима евродепутати. На местните избори ГЕРБ отново бе първа политическа сила и ние избрахме 133 общински кмета, 1105 кметове на населени места, 1499 общински съветници и 10 кметове на райони. Това е силата на ГЕРБ, това сте вие, продължи Живко Тодоров.

Участвахме два пъти в управлението - т. нар. сглобката и в кабинета "Желязков". Направихме огромни компромиси. При сглобката отстъпихме почти цялата изпълнителна власт в ръцете на ПП. Не може първият да е патерица на втория. Много решения бяха неудачни, отчете Живко Тодоров.

Недоволството на хиляди граждани по улицата имаше своите основания и ние трябва да си вземем поуки, допълни той.

Тези избори не бива да се превръщат в каубойски филм, в който всеки стреля срещу всеки, каза още Тодоров.

Деница Сачева направи преглед на социалните промени, постигнати от герб с кабинета "Желязков".

Направихме така, че децата да не се развеждат с родителите си, когато самите родители се развеждат. Сложихме край на т. нар. френска безработица, което върна в бюджета 70 милиона евро. Въведохме мултифондовете във втория стълб на пенсиите. Така 15 милиарда евро ще бъдат използвани в инвестиции в инфраструктурни проекти, в развитие на капиталовия пазар и бизнеса и ще се върнат обратно при хората. Това ще доведе до почти довйно увеличение на пенсиите от втория стълб - от 400 сега до 700 след това, каза Сачева.

