Културният елит на България се събира в Созопол

От 27 август до 6 септември Созопол отново ще се превърне в официалната лятна културна столица на страната ни. Тазгодишните празници на изкуствата „Аполония“ са 42-ите поред и ще предложат мащабна програма, която включва над 70 събития и ще събере повече от 700 творци от сферата на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. По традиция фестивалът, организиран от едноименната фондация начело с Маргарита Димитрова, ще обхване емблематичните пространства на Стария град, вдъхвайки нов живот на вековната история.

Програмата и големите акценти тази година

Официалното откриване е насрочено за 27 август от 21 часа на сцената на Амфитеатър “Аполония” с мащабния концерт “Кръстопът на културите”, в който ще вземат участие народната певица Нина Николина и именитият ни ансамбъл “Тракия”. Музикалният афиш през следващите десет дни предлага изключително богат спектър от жанрове. Рок феновете ще се насладят на концертите на Д2 в края на август и на динозаврите от Б.Т.Р. Поп сцената пък ще бъде огласена от Орлин Павлов с неговия концерт-спектакъл “С любов”, като сред останалите големи имена в афиша изпъкват Графа, Иво Димчев, Камелия Тодорова, Живко Петров и Васил Петров.

Класическата и камерната музика също заемат централно място в програмата на “Аполония”. Един от най-очакваните проекти е завръщането на формацията “Концертмайсторите на Аполония”, която обединява водещи български виртуози като Светлин Русев, Александър Сомов и Румен Цветков, заемащи престижни позиции в големите европейски оркестри. Успоредно с това в Археологическия музей публиката ще може да чуе и необичаен латиноамерикански камерен концерт на сопраното Мила Михова и мултиинструменталиста Николай Стойков.

Театър, кино, изложби и литература

Извън десетките музикални събития, фестивалът ще предложи изключително силна селекция в останалите направления на изкуството. На сцената на Читалище “Отец Паисий” ще гостуват най-добрите столични и извънстолични трупи, като още в началото на фестивала Националният музикален театър ще представи бляскавия спектакъл “Мадам Йохан Щраус”, последван от Сити Марк Арт Център с пиесата “Някой е объркал адреса”. В същото време Лятното кино на Созопол ще бъде изцяло запазено за премиерни прожекции на най-новите български игрални и документални заглавия, сред които лентите “Made in EU” и “Сизифовци”.

Визуалните и словесните изкуства допълват неповторимата атмосфера на фестивалните дни. В Художествената галерия и Дуковата къща ще бъдат представени експозиции на дипломираните автори от Националната художествена академия от Випуск 2026, както и специалната изложба “Иван Милев. Като чайка” на Художествена галерия в Казанлък. Литературната програма ще включва повече от 20 вечери в Художествената галерия, които ще срещнат читателите с най-актуалните автори и премиерни български книги, сред които и автобиографичният труд на проф. Димо Димов “Моят път в изкуството”.

Практически подробности за посетителите

Всички прояви от богатия фестивален календар традиционно се провеждат на емблематични локации из целия Старт град на Созопол. Официалните билети за отделните вечери вече са пуснати в продажба в търговската мрежа, както и на физическите каси в морския град. Организаторите съветват желаещите да закупят своите пропуски предварително, тъй като местата в Амфитеатъра и Археологическия музей са ограничени, а интересът към 42-рото издание обещава да счупи досегашните рекорди заради силната и разнообразна програма. Дано!