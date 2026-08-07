Хиляди столичани се радват на опера под звездите

Летният фестивал “Опера на площада” и тази година превърна сърцето на София в грандиозен театър под открито небе, привличайки хиляди жители и гости на столицата. В продължение на седмици пространството пред величествения храм-паметник е сцена на незабравими музикални събития, които оставят траен отпечатък в културния живот на града. Площадът пред катедралния храм се преобрази в огромна сцена с дълбочина 25 метра и италиански декори, за да хиляди ценители на изкуството. Тазгодишното издание предложи интензивна едномесечна програма, която премина през драматични оперни шедьоври, взривяващи мюзикъли и духовна монументалност.

От италианска драма до поп класика

Фестивалът започна ударно през юли с поредица от разпродадени спектакли, които оставиха трайна следа в културния живот на София като „Селска чест“ и „Палячи“. Режисираната от академик Пламен Карталов българо-италианска продукция откри фестивала, а световноизвестният диригент Даниел Орен и Франческо Роза поведоха оркестъра, а силните страсти в двете опери оживяха на площада с огромен успех.

Мюзикълът “Mamma Mia!” с песните на ABBA буквално взриви публиката. Свежата енергия на артистите превърна площада в лятно парти, изпълнено с танци и бурни аплодисменти.

“Рилският пустинник” пък бе белязан от духовно смирение и национална гордост с музикалната поема на отец Кирил Попов. Спектакълът почете 1150 години от рождението на Св. Йоан Рилски, а преди него Представителният духовен оркестър изнесе специален концерт с патриотични песни.

Грандиозният финал: 100 години „Турандот“

След вълнуващия извървян път, тазгодишното издание на “Опера на площада” ще бъде официално закрито със знаково събитие на 9 август (неделя) от 20 ч. Фестивалът ще приключи с впечатляващия оперен спектакъл “Турандот” от Джакомо Пучини, който отбелязва точно 100 години от световната премиера на шедьовъра. Под палката на Маестро Даниел Орен грандиозната история за ледената принцеса ще постави бляскавия край на оперния летен сезон.

“Опера на площада” 2026 доказа за пореден път, че класическото изкуство в България има силата да обединява градската среда и високата култура в едно незабравимо преживяване. Дано инициативата да продължи и следващите години!