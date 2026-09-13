Хиляди столичани се радват на опера под звездите
Декорите са впечатляващи, а сцената е с 25 метра дълбочина
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Декорите са впечатляващи, а сцената е с 25 метра дълбочина
Държа на културната дипломация, каза президентът на РСМ
Йорданка Дерилова блести в роли на Вагнер и Пучини
Пламен Карталов представя нов прочит на тетралогията "Пръстенът на нибелунга".
Обеща му незабравимо преживяване
Царицата на мюзикълите е леля Роузи в спектакъла на Пламен Карталов
Загубата ни е огромна, не само България, целият свят се прощава със своя любим тенор, каза шефът на операта
Пламен Карталов е режисьорът на зрелищния спектакъл
Юбилеят започва с „Янините девет братя“
Оркестърът вече е разположен на партера, съобщи Пламен Карталов
Академикът ще обсъди новите места в столицата, които през лятото ще се превърнат в оперни сцени
Академикът ги интерпретира в „Янините девет братя“
Зрителите в България ще гледат култовия мюзикъл в Оперетата до края на март
Дариa Масиеро в „Силата на съдбата и „Норма" е сред акцентите на международния фестивал Прочутият бас Карло Коломбара дебютира в мегаспектакъла на Пл...
Пламен Карталов приема високото признание от д-р Стефко Бурджиев и неговите заместници
Академиците Вежди Рашидов и Пламен Карталов пред страхотния театър във Фюсен, в който триумфира Националната опера с "Пръстенът на нибелунга"
Смешници и безумни политици продължават да търсят връзка между творчеството на гения и лудия му поклонник, казва шефът на Софийската опера и балет Пр...
София. Академик Пламен Карталов, шефът на софийската опера и балет, отново представя любимата си "Турандот" - последната опера на Джакомо Пучини. През...
Запалих свещ в "Невски" и се помолих на Господ за помощ, спомня си академикът Площадът пред храм-паметника "Свети Александър Невски" вече е театър. М...