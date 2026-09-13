Всичко за Пламен Карталов

Следете всички новини, анализи и коментари за Пламен Карталов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Общество
Карталов в дворец за ЧРД

Карталов в дворец за ЧРД

Академиците Вежди Рашидов и Пламен Карталов пред страхотния театър във Фюсен, в който триумфира Националната опера с "Пръстенът на нибелунга"

16 септември | 21:10
0 коментара
13911