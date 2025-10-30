Тръмп и Си Цзинпин се срещнаха за първи път от 2019 г.

След шестгодишна пауза Доналд Тръмп и Си Цзинпин отново седнаха на една маса. Срещата им в южнокорейския град Пусан привлече вниманието на света, като американският президент я оцени с впечатляващата „оценка 12 по десетобалната система“. Двамата лидери обещаха взаимни визити и дадоха знак, че търсят стабилна основа за отношенията между Вашингтон и Пекин.

Среща с висока оценка

Американският президент Доналд Тръмп оцени високо днешната си среща с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, предаде Ройтерс. Тръмп каза, че ако трябва да оценява срещата по скала от 1 до 10, то би ѝ поставил оценка 12. Американският държавен глава съобщи още, че ще посети Китай през април догодина, а се планира и посещение на Си Цзинпин в САЩ.

Пусан като дипломатическа сцена

Срещата на китайския лидер и американския президент в южнокорейския град Пусан приключи, предаде Китайската централна телевизия. Разговорът между двамата лидери продължи час и 40 минути. След него Тръмп и Си се ръкуваха, но не направиха изявления за медиите, съобщи Франс прес. Малко по-късно Ройтерс информира, че Тръмп е излетял от Южна Корея на борда на президентския самолет „Еър форс уан“.

Когато се срещнаха, двамата лидери се ръкуваха и си казаха, че се радват да се видят отново. Това бе първата им среща от 2019 година, когато разговаряха в японския град Осака по време на форума на Г-20.

Оптимизмът на Тръмп и сдържаността на Си

Преди да се оттеглят за разговори, Тръмп подчерта, че Си Цзинпин е „много добър в отстояването на позицията си при преговори“, но изрази оптимизъм, че днешната им среща ще бъде „много успешна“. „Нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна, но той е труден преговарящ“, каза Тръмп, докато се здрависваше със Си.

Китайският президент отвърна с по-дипломатичен тон, отбелязвайки, че е „нормално двете водещи икономики на света да имат разногласия от време на време“. Преди дни търговски преговарящи на двете страни бяха постигнали „фундаментален консенсус при решаването на основните опасения“, което създаде благоприятна основа за срещата. „Готов съм да продължа да работя с президент Тръмп, за да поставим солидна основа на отношенията между Китай и САЩ“, заяви Си Цзинпин.

Отговорностите на великите сили

„Китай и САЩ могат заедно да носят отговорностите си на световни сили и да работят заедно за реализирането на амбициозни и конкретни проекти, за благото на двете страни и на целия свят“, каза още китайският лидер. След тези изявления двамата преминаха към двустранната среща, в която участваха и членовете на делегациите им.

Тръмп не пожела да отговори на журналистически въпрос, свързан с неговото изявление, направено малко преди срещата, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия – тема, която засега остава извън публичното съдържание на разговора му със Си.

