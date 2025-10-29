Иван и Андрей възраждат легендарно шоу по уникален начин

Иван и Андрей отговорят на въпроса какво се промени за последния четвърт век и кое време всъщност е по-хубаво – тогава или сега. Това ще се случи на специалното събитие „25 години СБЛЪСЪК“ на 23 ноември от 19:00 ч. в Asics Arena, София.

Първият рунд ще върне зрителите към корените на предаването, когато на ринга излязоха първите гости в ефира на „Сблъсък“ – Андрей Слабаков и Евгени Минчев. На юбилейната гала те отново ще се изправят един срещу друг, заедно с Венцислав Мицов и инфлуенсърката Ивка Бейбе, в лют спор на тема: „Изпростяхме или се цивилизовахме за 25 години?“.

Вторият рунд обещава да не остави никого безразличен – нито в публиката, нито на ринга. „Повече ни даде или повече ни взе Европейският съюз?“ ще бъде темата, по която в словесна война ще се изправят Костадин Костадинов и авторът Владислав Апостолов срещу анализатора Георги Харизанов и рекламиста и граждански активист Теодор Михайлов.

Темата на третия сблъсък пък ще удари право в сърцето на българската реалност и идеята за космополитизъм – „2025: Време за бягство или време за завръщане?“. На ринга ще се срещнат Маги Халваджиян и Димитър Рачков срещу Къци Вапцаров и Иво Танев – комбинация, която обещава едновременно смях, сарказъм и доза философия за това какво значи да останеш или да се върнеш в България.

