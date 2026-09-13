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Бебе издаде бежанци

Бебе издаде бежанци

Плач на бебе, дочут от вътрешността на ремарке, издаде семейство бежанци, натъпкано в ТИР, на магистрала "Тракия" край Пазарджик. Камионът спрял на п...

04 май | 17:00
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