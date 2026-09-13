Обрат с катастрофата край Дупница. МВР изключи нарушение
Тежкотоварният автомобил бил паркиран на отбивка, а разследването трябва да установи защо колата се е врязала в ремаркето
Следете всички новини, анализи и коментари за Ремарке. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тежкотоварният автомобил бил паркиран на отбивка, а разследването трябва да установи защо колата се е врязала в ремаркето
Ремарке изхвърча в насрещното и помете лек автомобил
Вероятната причина за инцидента е гъстата мъгла
В източния мексикански щат Веракрус
Плач на бебе, дочут от вътрешността на ремарке, издаде семейство бежанци, натъпкано в ТИР, на магистрала "Тракия" край Пазарджик. Камионът спрял на п...
Тежка катастрофа е станала на околовръстния път на София. Ремарке от автовоз се е откачило и ударило два леки автомобила. Инцидентът е станал към 17....
Затворени за камиони с ремаркета и полуремаркета са проходите Предел и Папаз чаир в Пиринския край. Останалите пътища в Благоевградска област се почис...
Стара Загора. Прикачно ремарке на колесен трактор „Ню Холанд" е потрошило пешеходка в старозагорското с. Ръжена. Жената, на 68 години, е настанена в б...
Полицията спипа петима афганистанци укрити в турски тир на паркинг на няколко километра от Велико Търново. При рутинната проверка се оказало, че 51-го...
Стара Загора. Полски ТИР „Скания" с прикачено към него полуремарке се е подпалил на пътя Велико Търново – Гурково. Инцидентът е станал на около 6 км п...