Всичко за Тираджия

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Баня по време на блокада

Баня по време на блокада

Баня по време на блокада. Така гръцки медии озаглавиха снимка на български шофьор, който се изкъпа на българо-гръцката граница. Снимката на нашенеца,...

22 февруари | 16:24
0 коментара
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Арестуваха пиян тираджия

Арестуваха пиян тираджия

Благоевград. Бързо производство бе образувано срещу 55-годишния И.М. от санданското село Лиляново за шофиране в нетрезво състояние. Около 08:00 часа...

27 ноември | 14:01
0 коментара
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