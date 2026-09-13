Съдът отказа свобода на причинилия катастрофата на Тракия край Карнобат
Обвиняемият отрича да е заспивал и настоява, че няма нарушения на пътя
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Обвиняемият отрича да е заспивал и настоява, че няма нарушения на пътя
Полицаите констатирали, че водачът се държал видимо неадекватно
Какво е количеството
Няма да повярвате как се пренася съкровище
Инцидентът станал докато разчиствали Прохода на Републиката
Води се досъдебно производство срещу мъж от гр. Гоце Делчев
Мъжът напуснал страната преди изтичането на 14-дневната му карантина
Товарният автомобил е пътувал към Великобритания
Окръжен съд Ямбол постанови условна присъда от 8 месеца лишаване от свобода на турския гражданин И.А. Присъдата се дава за предлагане на подкуп в разм...
Прокуратурата внесе обвинителен акт в Окръжен съд – Благоевград срещу български тираджия, превозвал огромно количество контрабандни цигари. Водачът В....
Баня по време на блокада. Така гръцки медии озаглавиха снимка на български шофьор, който се изкъпа на българо-гръцката граница. Снимката на нашенеца,...
Тираджия загина след сбиване с негов колега. Това съобщава tribali.info. Инцидентът е станал днес по обяд в Монтана. 46-годишният И. Р. се скарал със...
Катастрофа между ТИР и кола затвори главния път Русе - София. При инцидентът водачът на автомобила е тежко пострадал и е настанен в болница. Сигнал з...
Наш тираджия качи във "Фейсбук" шокиращи кадри, на които се виждат десетки бежанци, които разбиват вратата на друг камион и почват да се качват в него...
Прокуратурата в Хасково се самосезира, погва Петър Василев "Стрелят" по нас, за да паднат тези над нас, твърди уволненият инспектор "Маави, знаеш ли...
Окръжната прокуратура в Хасково се самосезира по случая с искания подкуп от вече бившият служител на ИААА-Хасково Петър Василев, по излъчените телевиз...
В интернет се върти видео клип, качен от турския потребител Дуран Джейхан, който показва как родни инспектори от ДАИ го спират за проверка, която завъ...
Хасково. Турски тираджия прегази на място шофьор на аварирал автомобил и избяга. Инцидентът по Е-80 между селата Горски извор и Върбица е станал в н...
Русе. Тежка нощ за хората на пътя Русе-Бяла. Закъсали тирове блокираха пътя и стотици коли останаха над 6 часа в снежния капан. Обилните снеговалежи...
Благоевград. Бързо производство бе образувано срещу 55-годишния И.М. от санданското село Лиляново за шофиране в нетрезво състояние. Около 08:00 часа...