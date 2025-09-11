Бедствено положение заради голям пожар у нас

Мощен пожар гори от снощи в района на Карнобат.

По информация на местни жители огънят е тръгнал край язовира до село Екзарх Антимово, предаде БНТ.

Фронтът на пожара е около 10 км. Пламъците са прехвърлили пътя Карнобат-Средец, който е затворен за движение.

Засега няма информация да има пряка опасност за населените места.

Кметът на Община Карнобат е обявил частично бедствено положение за селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят.

"Обстановката е усложнена от силния вятър и са налице предпоставки за значителни вреди на имуществото и икономиката", съобщават от общината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com