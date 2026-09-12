Земетресение разлюля района на Карнобат рано сутринта
Трусът е бил с магнитуд 2,5 и е регистриран близо до бургаското село Венец
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Трусът е бил с магнитуд 2,5 и е регистриран близо до бургаското село Венец
Този на котвата няма аналог в Европа
Даден е за експертиза
Задържани са двама поляци
Провежда се полицейска специализирана операция
Той е изгорял почти напълно
Полицаите работят по всички версии
Велека наводни над 40 къщи в района
Рано е за грипната вълна, казват специалистите
Всички прасета в бургаското с. Зидарово и район в радиус 3 км ще бъдат умъртвени заради откиртото огнище на африканска чума
Стойността на сухата лисната маса възлиза на 540 хил. лева
В последния ден на юни морето взе три жертви в Бургаско
Общинските организации в Царево, Малко Търново, Приморско и Руен още при номинациите се обявили против кандидатурата на Сергей Станишев за евродепутат
Днес в акцията се включват 25 полицаи от районното управление на МВР в Камено
Общо 50 полицаи и служители на жандармерията с гранични полицейски кучета са се включили в спасителната операция днес.
И хеликоптер от авиобаза „Безмер“ край Ямбол се е включил издирването на двегодшиното дете от с. Равнец, Бургаско
Според родителите му то си е играело заедно с други деца, но към 18 часа е установено, че го няма.
Досегашните кметове по южното черноморие печелят вкупом още на първи тур. Всички морски общини, без изключение в Бургаска област остават със старите с...
ГЕРБ отбеляза размазваща победа в цялата Бургаска област, а в Бургас счупи всички рекорди. Димитър Николов получи близо 85% от гласовете на бургазлии,...
Ето първи резултати от Южното черноморие, цитирани от Флагман.Димитър Германов води убедително в Приморско в лютата битка срещу основния си опонент Ди...