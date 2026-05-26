Обърна се опасна цистерна. Гъмжи от полиция

Цистерната, която се обърна на ключова пътна отсечка в Пловдив и блокира движението по обед, била пълна със сярна киселина.
Сигналът за инцидента беше подаден на телефона 112 около 12.30 ч. Вероятно цистерната се е обърнала на слизане от детелината в посока магистрала "Тракия".
На място след подаден сигнал пристигнала полиция, пожарни и служители на сектор 'Специализирани оперативни дейности". Няма опасност за хората.
Пробата за алкохол на шофьора, направена на място на инцидента, е отрицателна.
Изтеглянето на обърналата се цистерна в Пловдив ще приключи около 19 часа, съобщиха от полицията в града под тепетата. До тогава движението при мястото на инцидента ще бъде спряно, след което ще се възстанови.
