Обърна се опасна цистерна. Гъмжи от полиция
Инцидентът стана на ключова пътна отсечка в Пловдив
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Инцидентът стана на ключова пътна отсечка в Пловдив
Те бяха докарани в съдебната зала
Полицията в акция
Теч на сярна киселина в района на бившите военни заводи в Смядово. Сигнал за случилото се е подаден около 13.15 ч. вчера, съобщават от ОД на МВР-Шумен...
Бор. Четирима работници пострадаха при взрив в завода за сярна киселина в промишления комплекс за добив и топене на мед в град Бор в Източна Сърбия, п...
Търговище. 49-годишен мъж е бил залят със сярна киселина в Търговище при производствена авария, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Инциден...
Благоевград. Заплашиха с „плуване в сярна киселина" кандидат-депутат на една от основните партии в Пиринския край. Устен сигнал за заплахата подаде въ...